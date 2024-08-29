Пассажиры, прибывшие в аэропорт с опозданием, стоят в очереди под палящим солнцем. Одна путешественница нашла минутку, чтобы поделиться своим опытом в сети.

Читайте также Туристов предупредили о масштабных проблемах с авиарейсами в еще одной стране

Аэропорт Хакаритама – один из самых маленьких в мире

Путешественники часто говорят, что путешествие в аэропорт может быть таким же приятным, как и сам полет. Однако, в аэропорту Хакаритама в Агуачике, Колумбия, очевидной является нехватка места, поскольку в помещении едва помещается сканер-машина. В аэропорту есть только два зала ожидания:

один предназначен для прилета,

а другой – для ручного досмотра багажа.

И захватывающие особенности этого аэропорта недавно продемонстрировала свой опыт в TikTok @travelercolombia.

Здесь я держу свою ручную кладь, а здесь вы можете увидеть других пассажиров, которые ждут, когда их позовут, чтобы войти во вторую комнату ожидания. С другой стороны – взлетно-посадочная полоса для самолетов,

– сказала она.

Как выглядит этот аэропорт: смотрите видео

После приземления пассажиры получают билет, чтобы вернуть свой багаж, перспектива, которая непременно может вызвать волнение у более тревожных путешественников. Зона ожидания – тенистое место под манговым деревом. С другой стороны взлетно-посадочная полоса.

А пассажиры, прибывшие с опозданием, стоят в очереди на солнце. Это второй зал ожидания, в который вы попадаете, когда собираетесь на посадку. Перед входом во второй зал ожидания пассажиров ожидает еще одна проверка ручной клади.

Девушка добавила, что там есть только один туалет для мужчин и один для женщин. А самолеты перевозят только 48 пассажиров.