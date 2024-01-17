4-дневная рабочая неделя: в каких странах Европы можно меньше работать
Источник:Schengen Visa Info
После пандемии COVID-19 и карантина все больше людей выбирают дистанционную работу и ищут возможность работать меньше дней. Для кого-нибудь 5 или 6 рабочих дней уже слишком.
Поэтому в некоторых странах ЕС разрешают четырехдневную рабочую неделю. Где в Европе можно меньше работать и какая от этого польза работодателям – дальше в материале!
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В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя?
Бельгия
В ноябре 2022 года в Бельгии был принят закон о разрешении на четырехдневный рабочий график. Это даст людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени, – пояснил премьер-министр Бельгии.
Согласно результатам опроса кадровой компании Acerta, доля персонала, решивших работать по сокращенному графику, выросла на 56,5%. Сотрудники работают либо 9,5 часа в день при 38-часовой рабочей неделе, либо 10 часов в день, чтобы соблюдать требования по 40-часовой рабочей неделе.
77% опрошенных выбрали сокращенную неделю, чтобы иметь больше времени для личной жизни, 36,5% – чтобы уменьшить рабочую нагрузку, а 29% – чтобы проводить больше времени с детьми.
Исландия
Исландия ввела четырехдневную рабочую неделю одной из первых в мире. Испытание такого графика длилось с 2015 по 2019 год. Почти 90% исландских рабочих сократили рабочие часы, чтобы соблюдать четырехдневную рабочую неделю.
В результате стресс и истощение работников уменьшились, а баланс между личной жизнью и работой улучшился.
Франция
Предприниматели Франции также все чаще вводят четырехдневную рабочую неделю, хотя это и не закреплено на законодательном уровне.
Франция тестирует 4-дневную рабочую неделю / Фото Unsplash
В то же время страна ввела 35-часовую рабочую неделю более 20 лет назад, и с этим может быть связан переход компаний на новый график. В стране уже 10 000 работников выходят на работу всего 4 дня в неделю.
Литва
В Литве с 2021 года действует закон, согласно которому родители с маленькими детьми могут работать всего 32 часа в неделю. Эта категория работников уже работает 4-дневную неделю, хотя на законодательном уровне такой график не утвержден.
Согласно результатам опроса, 51% респондентов готовы одобрить четырехдневную рабочую неделю, 35% – против, 14% не определились по этому поводу.
Дания и Нидерланды
У этих двух стран самые короткие рабочие недели. Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 29 часов – это самая короткая рабочая неделя в Европе. Он позволяет работникам работать 4 дня в неделю в зависимости от договоренностей.
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В Дании работники должны работать 33 часа в неделю. С такой нагрузкой можно работать чуть более 8 часов в день в течение четырех дней или еще полдня в пятницу.
Германия, Испания и Португалия
В этих трех странах работу 4 дня в неделю еще тестируют. Правительство Испании согласилось на 32-часовую рабочую неделю в течение 3 лет, в то же время работники сохранят свои зарплаты.
В Германии средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа. Там также опробуют новый график по инициативе профсоюзов, требовавших сокращения рабочего времени.
В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя / Фото Unsplash
Португалия также недавно ввела тестирование четырехдневной рабочей недели. Три четверти португальских работников работают более 40 часов в неделю, поэтому ожидается, что новая мера уменьшит рабочую нагрузку на них и может значительно повлиять на производительность.
Какие преимущества сокращенной рабочей недели?
Считается, что четырехдневная рабочая неделя имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Сотни компаний, участвовавших в четырехдневных пилотных работах, обнаружили, что производительность повышается, затраты уменьшаются, а претендентов на работу становится больше.
Благодаря этому удается привлечь лучших кандидатов на работу и уменьшается текучесть кадров. В то же время, четырехдневная рабочая неделя позволяет работникам повышать квалификацию, что способствует повышению производительности компании на 25%.
Один из недостатков такого графика – некоторые ветви не могут его применять.