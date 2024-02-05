Снова очень рады видеть: в одной из стран ЕС резко вырос уровень поддержки украинских беженцев

В Эстонии резко вырос уровень поддержки украинских беженцев. Это произошло после стремительного падения: самый низкий показатель поддержки с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировали в сентябре 2023 года.

Социологическое исследование провела компания Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии. Так удалось выяснить, что эстонцы изменили свое отношение к украинским беженцам к лучшему.

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Что показал опрос

По состоянию на декабрь 2023 сразу 63% опрошенных считают, что Эстония должна принимать беженцев из Украины, которые спасаются от российской агрессии. Против – 30% опрошенных. Исследование проводили с 6 по 12 декабря. Участие в нем приняли 1252 человека в возрасте 15+. Результаты опроса обнародовали только в январе 2024 года.

Между тем в сентябре 2023 года показатель был самым низким с 24 февраля 2022 года. Только 60% эстонцев были рады видеть на территории своего государства украинских беженцев.

Стоит отметить, что Эстония с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину. Страна готова делать это и в долгосрочной перспективе. Ожидается, что помощь, которую Эстония выделит Украине, до 2027 года составит 1,2 миллиарда евро.

Украинцев продолжают ждать в Канаде

Канада ожидает, что до марта 2024 года на территорию страны приедут еще 90 тысяч украинских беженцев. Их радушно готовы встречать.

До 31 марта украинцы, которые спасаются от войны, могут воспользоваться визой CUAET. Она предусматривает получение специальной помощи от Канады. Въехать на территорию Канады украинцы смогут и после этой даты. В то же время тогда они потеряют: