В отчете метеорологов прогнозируется, что в течение следующих нескольких дней в Греции будет продолжаться жаркая погода из-за горячего воздуха, поступающего из Африки, причем высокие температуры ожидаются как минимум до воскресенья. Своего пика жара достигла в среду и четверг, когда температура поднялась до 43 градусов по Цельсию.

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В Греции временно закрывают Акрополь в Афинах

Недавно власти приняли решение закрыть знаменитый афинский Акрополь, крупнейшую культурную достопримечательность страны, с полудня до 17:00.

Кроме того, греческие муниципалитеты открыли для общественности закрытые помещения с кондиционерами. Гражданам рекомендуется избегать пребывания на солнце в дневные часы пиковой жары и поддерживать водный баланс, регулярно употребляя воду.

В знак солидарности Красный Крест предоставил прохладительные напитки и информационные листовки желающим туристам, которые стояли в очереди на вход в храм Парфенон на вершине Акрополя в среду, 17 июля. Посетители выстроились в очередь с ранних часов в ожидании исследования этого культового места.

Мы сделали это и быстро вышли, а теперь собираемся немного проветриться, немного выпить и наслаждаться днем. Но там жарко, это действительно так. Если ты не придешь подготовленным, ты сильно вспотеешь,

– сказал турист после посещения Акрополя.

Заметим, жаркие сухие условия также спровоцировали лесные пожары. Пожарные и самолеты, сбрасывающие воду, борются с несколькими пожарами в Греции, в том числе большим в сосновом лесу в Коринфе на юге Греции.