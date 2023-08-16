Теперь это будет разрешаться только в исключительных ситуациях, и в большинстве случаев пассажиры вынуждены будут покупать дополнительные билеты за свой счет. Какие перемены ожидают пассажиров и с чем они связаны – дальше в материале.

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Проездной Deutschlandticket: что изменилось

Из-за введения новых стандартов поездок в Европейский Союз правила относительно немецкого проездного билета будут несколько изменены. С 15 августа так называемый Deutschlandticket уже не будет обычным проездным, а будет считаться специальным предложением с пониженной стоимостью проезда.

Так, пользователи билета не смогут осуществить бесплатную пересадку на транспорт категории ЕС, ИСЭ или ИС. Теперь пассажиры смогут осуществлять такую пересадку только при особых условиях: в случае, если отмена предусматривает прибытие пассажира в конечный пункт с конечной стыковкой после полуночи. Во всех других ситуациях бесплатная пересадка на другие скоростные соединения не предусмотрена.

Совершенно непонятно, почему пассажиры не могут в случае задержки бесплатно пересесть на поезда высшего качества, ведь с другими проездными все работает именно так,

– комментирует представитель Ассоциации потребителей Германии Рамона Поп.

Также отмечается, что пассажиры, которые ранее передвигались по региональным поездам для путешествия на станцию, с которой они смогут попасть на поезд ИСЭ, больше не смогут рассчитывать на возмещение в случае задержки регионального поезда, даже если это приведет к опозданию на нужный транспорт категории ИСЭ.

Еще один пункт в новых правилах устанавливает, что в случае опоздания поездов Deutsche Bahn из-за экстремальных погодных условий или ситуаций, не зависящих от операторов, компания больше не будет выплачивать компенсацию за задержку поезда.

Отмечается, что за 2022 год уровень задержек поездов компании Deutsche Bahn был хуже последних 10 лет.

В Германии вводят ограничения по проездному за 49 евро / Фото wikipedia.org

Что еще нужно знать?

В будущем будут некоторые исключения по компенсации для владельцев билетов: если пассажир больше не может добраться до места назначения до полуночи из-за сбоя в графике движения регионального поезда, или между полуночью и 5 часов утра, только с задержкой по меньшей мере на 60 минут, они могут продолжить переход на ICE, IC или EC и получить возмещение расходов по дороге.

Во всех остальных случаях пользователям Deutschlandticket приходится ждать следующего регионального поезда или оплачивать билет на междугородний путь за свой счет.