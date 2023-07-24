В Германии запустили двухэтажный "Поезд идей": чем он особенный

В Германии начал курсировать инновационный "Поезд идей". Это концептуальный двухэтажный вагон первого класса, который оборудован для работы и деловых переговоров.

Запуск прошел на маршруте между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн на границе с Австрией. Какие удобства предлагает пассажирам поезд – далее в материале!

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