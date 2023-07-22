Ранее билеты на зарубежные направления можно было приобрести только в кассах, а отдаленно – в рамках предложения Super Promo International. Билеты на поезда каких категорий и в какие страны можно приобрести, и какие функции появились в приложении – читайте дальше.

Заметьте Автобус в Германию: FlixBus запускает еще один маршрут из украинских городов

Куда можно поехать с онлайн-билетом

Приложение PKP Интерсити позволяет приобрести билеты на поезда всех категорий: Экспресс Интерсити Премиум (EIP), Экспресс Интерсити (EIC), Интерсити (IC) и Твои железнодорожные линии (TLK) с использованием предусмотренных скидок и действующих акций.

PKP Intercity сообщает, что в приложении теперь будут доступны следующие категории билетов:

Билеты SuperPromo International (в Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и Германию),

Билеты IRT (в Австрию, Германию и Литву),

Билеты eNRT – в международном транспорте по тарифу NRT, с бронированием места (до / из Австрии, Чехии и Словакии).

В системе онлайн-продажи (E-IC) можно купить билеты на поезда международного сообщения:

Варшава / Гдыня / Краков-Берлин,

Поезд "Шопен" Варшава – Вена,

Вена, Ночной поезд Перемышль – Берлин,

Берлин, Поезд "Nightjet" из Польши в Австрию,

Поезд "Nightjet" из Польши в Германию (исключительно для поездок на / со станций Халупки, Рацибуж, Ополе Глувне, Бжег).

Для удобства пассажиров в приложении доступна функция покупки билетов в обоих направлениях – туда и обратно.

Обратите внимание! Впоследствии будет доступна возможность приобрести билет eNRT для поездок в Венгрию. Пока функция не работает из-за того, что венгерский перевозчик полностью не интегрирован в общеевропейские системные решения, контролирующие реализацию билетов.

Как купить билет онлайн

Приобрести билеты на поезда, в том числе и с возможностью выбора конкретного места в вагоне можно на официальном сайте PKP Intercity, или в мобильном приложении PKP Intercity, доступном для загрузки в Google Play и App Store.

PKP Intercity меняет правила покупки билетов / Фото Reporter

Билет в формате PDF приходит вместе с уведомлением по электронной почте в момент завершения сделки приобретения билета.

У пассажира также есть возможность произвести возврат билета при необходимости (для этого необходимо найти нужный билет на вкладке "Мои билеты" / "Оплаченные" и воспользоваться кнопкой "Обмен"). После обмена средства будут возвращены на счет.

Интересно: сезон отпусков в разгаре, а польские курорты до сих пор постоянно ищут сезонных работников. Владельцы гостиниц, ресторанов и магазинов в зоне Польши предлагают высокие зарплаты и дополнительные бонусы для работников. Но найти их становится все труднее. То какие вакансии сейчас самые популярные на польском рынке сезонного труда – узнаете в материале.