В Европе задерживаются сотни авиарейсов, еще 800 – перенаправлены: что происходит

В связи с проведением учений и связанными с ними мероприятиями ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов. Еще примерно в 300 – маршруты будут удлинены.

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Как отмечается, обучение Air Defender 2023 продлится до 22 июня и будет проходить преимущественно в воздушном пространстве Германии.

Туристов также предупреждают о том, что возможны задержки полетов гражданской авиации. Из 800 перенаправленных рейсов примерно в 300 маршруты будут удлинены в среднем на 110 километров.

При составлении расписания наиболее пострадают самые оживленные аэропорты, такие как Лондонские Хитроу и Гатвик.

Быстрее всего накапливаются задержки в бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair. Между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут.

Что еще нужно знать о Air Defender 2023

В учениях принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, разведчики ДРЛО, дозаправщики и даже транспортные авианосцы из Японии. Всего в учениях НАТО принимают участие 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

Я знаю, что могут быть ограничения в сфере гражданских авиаперевозок... Когда я вижу соотношение: 10 дней из 365, чтобы в итоге мы могли жить в мирной и свободной стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать,

– отметил командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц, руководящий учениями.

Для учений Air Defender 2023 заблокированы большие участки воздушного пространства, также используемые гражданскими самолетами, преимущественно над Германией:

на севере – с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов;

с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов; на востоке – вблизи границ Польши и Чехии;

вблизи границ Польши и Чехии; на юге – от Люксембурга вдоль французской границы до Боденского озера в Швейцарии.

Ежедневно использование этих зон запрещено или ограничено для гражданских авиарейсов на несколько часов. Учения прекращаются в выходные дни.