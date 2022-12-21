В Гамбии отменили коронавирусные ограничения для туристов

Путешествовать по миру становится все проще. В еще одной африканской стране перестали действовать ковидные ограничения на въезд.

Так, в начале декабря в Тунисе отменили дополнительное требование для въезда в страну, действовавшую в связи с пандемией Covid-19, а на этот раз и власти Гамбии отменили ковид-ограничение на въезд. Новые правила для путешественников вступили в силу с 13 декабря.

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Новые правила въезда в Гамбию

– это самая маленькая страна Африки, а также одна из самых безопасных. Каждый год сюда прилетают десятки тысяч туристов из Великой Британии, Нидерландов, Германии, Польши и других стран. Это хорошая возможность, чтобы лучше познакомиться с Африканским континентом.

Теперь путешественникам, которые планируют ехать в Гамбию, не нужно больше показывать отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации.

Такое решение принял президент Гамбии Адама Барроу после того, как проконсультировался со Специальным подкомитетом Кабинета Министров по пандемии Covid-19 президент. Правда, в течение следующих недель власти могут вносить изменения в какие-либо ограничения без предварительного уведомления. Это будет зависеть от активности заболевания.

Кроме того, некоторые предприятия, государственные учреждения и медицинские учреждения все еще могут требовать ношение защитной маски.

Гражданам Украины для посещения Гамбии нужна виза, но при условии прибытия чартерным рейсом виза украинцам не нужна.