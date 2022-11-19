Как рассказывать о хобби на польском языке: самые распространенные тематические слова
19 ноября 2022 , 14:28Читати новину українською
Хобби – одна из самых распространенных тем во время знакомства с новыми друзьями. Чтобы вы могли поддержать разговор за границей, подготовили несколько польских слов и выражений, которые пригодятся вам в Польше.
Путешествуя по разным странам, нередко завязывают новые интересные знакомства. А хобби – одна из вечных тем, помогающих развить разговор. Сохраняйте подборку выражений, которые помогут вам рассказать, как вы проводите свободное время и о своих любимых занятиях на польском языке.
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Как рассказывать о хобби на польском языке
- podróżować – путешествовать, а podróżować – путешествие;
- śpiewać – петь, а śpiewanie – пение;
- tańczyć – танцевать, а taniec – танец;
- spacerować – гулять, а spacer – прогулка;
- biegać – бегать, а bieganie – бег;
- pływać – плавать, а pływanie – плаванье;
- gotować – готовить покушать, а приготовить – ugotować;
- jeździć – їздити;
- jeździć konno – ездить на коне;
- jeździć na deskorolce – ездить на скейтборде;
- jeździć na łyżwach – ездить на коньках;
- jeździć na nartach – ездить на лыжах;
- jeździć na sankach – кататься на санках;
- jeździć na rowerze – ездить на велосипеде;
- jeździć na rolkach – ездить на роликах;
- oglądać telewizję – смотреть телевизор;
- oglądać seriale – смотреть сериалы;
- oglądać filmy – смотреть фильмы;
- oglądać bajki / kreskówki – смотреть мультфильмы / мультсериалы;
- czytać – читать;
- czytać książki – читать книжки;
- grać – играть;
- grać w hokeja – играть в хоккей;
- grać w tenisa – играть в теннис;
- grać w piłkę – играть во м'мяч;
- grać w piłkę nożną – играть в футбол;
- grać w szachy – играть в шахматы;
- grać w karty – играть в карты;
- grać na gitarze – играть на гитаре;
- grać na flecie – играть на флейте;
- grać na komputerze – играть на компьютере;
- uprawiać sport – заниматься спортом;
- robić zdjęcia – фотографировать;
- słuchać muzyki – слушать музыку.