Вилла из самолета Boeing 737 на вершине скалы на индонезийском острове Бали, безусловно, именно тот случай. Как выглядит уникальный Private Jet by Hanging Gardens, сколько стоит проживание, и что ждет посетителей виллы смотрите и читайте в материале.

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"Крылатая" вилла сконструирована с пассажирского лайнера Boeing 737, ранее принадлежавшего уже не существующему флоту авиакомпании Mandala Airlines.

Вышедший из эксплуатации самолет купил предприниматель и владелец гостиничной сети Bubble Hotel Bali Феликс Демин в 2021 году. Боинг транспортировали на вершину скалы и установили на высоте 150 метров над уровнем моря недалеко от пляжа Ньянг-Ньянг.



Боинг расположен на скале над уровнем моря недалеко от пляжа Ньянг-Ньянг / Фото expedia.co.id, @privatejetvilla

Затем начались работы по трансформации самолета в особую виллу, чтобы у посетителей не только перехватывало дыхание от вида чудо-гостиницы, что парит над живописным побережьем популярного курорта, но и для соответствия заведения своему функциональному предназначению. Так, пристроили бассейн, обустроили интерьер и апартаменты для проживания, дополнили другими клубными и гостиничными атрибутами.

Люди должны чувствовать "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте,

– признается Демин.

На виллу можно попасть по лестнице, ведущей вдоль крыла к главному входу. Внутри гостиная с барной стойкой, диваном-кроватью и стеклянным порталом, а также две спальни с туалетами.

Кокпит был превращен в большую ванную комнату с дополнительными иллюминаторами, чтобы находящиеся внутри могли видеть то, что "за бортом". В отеле есть шезлонги, зона отдыха на открытом воздухе и место для костра.

Boeing 737 превратили в роскошную виллу / Фото Felix Demin / Private Jet Villa

Вилла должна заработать с апреля

На воплощение идеи с самолетом-гостиницей на вершине скалы на Бали владельцу заведения понадобилось чуть больше года.

Цены на отдых в роскошной вилле Private Jet by Hanging Gardens могут показаться многим "заоблачными" – стоимость составляет от 7 000 долларов в сутки. Однако это далеко не самые высокие цены для гостиниц в мире.