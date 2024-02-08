"Укрзализныця" запустила новый сервис возврата билетов: как воспользоваться

8 февраля 2024, 13:01
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Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця сообщила украинцам позитивную новость. По состоянию на февраль 2024 года уже запустили онлайн-сервис претензионного возврата билетов.

Что изменится

В Укрзализныце сообщили, что теперь, чтобы оформить претензионный возврат билетов, можно не заполнять бумажное заявление. По состоянию на февраль 2024 года процесс – цифровизировали. Сейчас уже достаточно оформили электронную версию заявления.

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Кроме того, отметили, что сейчас сервис дорабатывают. Возврат бумажных билетов, которые приобрели в кассе, станет доступным. В то же время когда это произойдет, пока неизвестно.

Когда можно оформить претензионный возврат билета

Претензионный возврат билета можно оформить, если пассажир:

  • не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
  • проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
  • возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
  • возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;
  • возвращает групповой заказ (полностью или частично);
  • возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги.

Как оформить электронную версию заявления

  • Перейти по ссылке;
  • выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";
  • заполнить электронный бланк заявления (для этого необходимо следовать инструкциям на сайте);
  • подписать заявление с помощью Дія.Підпис;
  • дождаться результатов рассмотрения заявления

Оформить заявление теперь можно из любой точки мира. Для этого нужно:

  • иметь Дія.Підпис;
  • обеспечить стабильное подключение к интернету.
Автор: Мар'яна Бекало