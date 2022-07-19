"Укрзализныця" запустила платформу с информацией о международных рейсах
Источник:Укрзализныця
"Укрзализныця" запустила сайт о международных рейсах. На нем можно найти всю информацию о вариантах поездки по железной дороге.
Укрзализныця запустила новую платформу для пассажиров
На платформе есть информация о пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и наоборот. Также можно искать информацию о пересадках и рейсах из аэропортов, а также графике работы касс на вокзалах разных городов Украины.
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Так, например, если вам нужно из Вены вернуться в Киев, а билеты на прямой поезд №149 Вена — Киев закончились, то вы можете "сделать ход конем" выбрать альтернативный маршрут...,
– рассказывают в Укрзализныце.
Также добавили, что добраться до Украины из любой точки мира можно с удобными пересадками на поезда Укрзализныци через 5 ближайших аэропортов:
- Варшава
- Будапешт
- Вена
- Краков (поездом в Перемышль)
- Жешув (60 минут автотрансфер в Перемышль)
Укрзализныця запустила новую платформу для пассажиров / Фото УЗ
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