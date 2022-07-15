Так, автобусный оператор FlixBus устроил безумную распродажу билетов. Минимальные цены на поездки установлены на рейсы по балтийским странам.

И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы

Детали акции от FlixBus

Акция распространяется на Литву, Латвию и Эстонию . Стоимость билетов на курсирующие автобусы между этими странами стартует от 2,99 евро в одну сторону . По таким ценам можно воспользоваться услугами FlixBus в течение июля и августа текущего года.

Список рейсов за 2,99 евро

Рига – Вильнюс

Таллин – Рига

Вильнюс – Таллин

Пярну – Рига

Каунас – Рига

– Шяуляй – Рига.

Где купить билеты

Билеты на автобус доступны в продаже на сайте компании – FlixBus . Кроме этого, можно купить и в мобильном приложении компании, а также в оффлайн точках продажа по всей Украине.