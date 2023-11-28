"Укрзализныця" запускает новый международный маршрут: детали направления

"Укрзализныця" запустит новый прямой поезд сообщением Вена – Чоп – Вена. Рейсы стартуют уже с 10 декабря 2023 года.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.

Читайте также Из Варшавы в Берлин за 5 часов и не только: PKP Intercity запускает новые экспресс-поезда

Укрзализныця запускает новый маршрут в Будапешт и Вену

В УЗ отметили, что расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах "Укрзализныци". В то же время дневной сегмент сообщения Чоп – Будапешт – Вена будет проходить в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена, которая на станции Чоп будет "подвязана" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров,

– говорится в сообщении.

Стоимость билета из Киева в Вену сидячим вагоном 2 класса + купе будет составлять около 2 500 гривен. Это почти на 1 000 гривен дешевле прямого сообщения Киев – Вена вагонами класса "Риц".

Подробное расписание движения:

отправление поезда из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368);

Львов 23:31 - 00:23;

Чоп 06:20;

на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп – Вена, которая будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23;

Будапешт-Келети 14:20 - 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20.

На обратном пути поезд №143 Вена – Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келете 13:19 – 13:40, прибытие в Чоп в 20:59.

По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 с посадкой с 22:50, Львов 05:18 – 06:20, прибытие в Киев в 13:00. 12 с остановкой в Ровно 09:51 и Луцке в 11:30.

Новый маршрут Укрзализныци в Будапешт и Вену / Фото УЗ

Также пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована: поезд всегда будет ждать всех пассажиров.

В УЗ анонсировали новые международные маршруты на 2024 год

УЗ презентовала обновленный график движения поездов на 2024 год. В нем появилось 14 новых маршрутов — 11 внутренних рейсов и 3 международных.

В следующем году Укрзализныця планирует запустить новые маршруты за границу: Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага. Что известно о предстоящих рейсах – далее в материале.