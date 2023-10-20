Движение нескольких международных поездов будет ограничено: детали от "Укрзализныци"

УЗ временно ограничит курсирование нескольких международных поездов. Изменения возникли из-за внезапных ремонтных работ на железнодорожном участке между Будапештом и Веной.

Украинский перевозчик предупреждает, что с 26 октября будет временно ограничено курсирование вагонов №431, 432 (Киев – Вена – Киев) и №430 (Вена – Чоп – Вена). Эти неудобства возникли из-за незапланированного ремонта на венгерском участке железной дороги.

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Указанные вагоны будут курсировать на станцию Будапешт-Келети, но без дальнейшего маршрута от Будапешта до Вены. Изменения будут действовать с 27 октября по 18 ноября (при отправлении из Вены) и с 26 октября по 17 ноября (при отправке из Киева).

Венгерская железная дорога организовала маршруты для тех, кто уже купил билеты.

Как добраться до Вены?

По прибытии на станцию Будапешт-Келети (поезд прибывает в 8:20) нужно сесть на метро (линия М4) и доехать до станции Будапешт-Келенфельд. Оттуда каждые 30 минут отправляются автобусы к станции Татабанья, которые подвязаны под пересадку на поезда в Вену.

В УЗ отметили, что проезд на автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов в Вену.

Если пассажир имеет билет в вагон №430 Чоп – Вена, можно бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп – Захонь и Захонь – Будапешт, с которыми и должен был ехать вагон №430.

Как доехать из Вены в Киев?

Следует воспользоваться одним из этих поездов из Вены до станции Татабанья в Венгрии: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14: RJX 65 (отправление 15:42).

Со станции Татабанья автобусы курсируют на станцию Будапешт-Келенфельд. А уже оттуда необходимо сесть на метро и доехать до станции Будапешт-Келети, откуда в Киев отправляются беспересадочные вагоны (отправление в 19:40).

Если у вас на руках билеты из Вены в Киев, то за проезд в автобусе и поезде платить не нужно.

Продолжительность поездки на автобусе (Татабанья – Будапешт-Келенфельд) около 1 часа, а на метро (от станции Будапешт-Келенфельд до станции Будапешт-Келети) – 20 минут.