Украинскую сказку перевели на японский язык: как получить бесплатный доступ к книге

Украинскую народную сказку "Котигорошко" перевели на японский и выложили в свободный доступ. Книга будет также распространяться по всем библиотекам Японии.

Перевод был реализован благодаря усилиям Посольства Украины в Японии вместе с украинскими и японскими деятелями культуры. Финансово поддержало инициативу Министерство иностранных дел Украины.

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Подробнее о переводе украинской сказки на японский язык

По словам посла Украины в Японии Сергея Корсунского, народный эпос – это отличная возможность усилить позитивный имидж Украины в Японии, а также рассказать японскому молодому поколению о культуре и традициях Украины. Книгу можно бесплатно просмотреть и скачать онлайн.

Японцы – много читающая нация. Поэтому мы хотели реализовать один из наших культурных проектов в сфере литературы,

– прокомментировал посол.

К реализации идеи приобщились культурные деятели обеих стран. Так, перевод текста сделал украинский языковед Иван Дзюб. Адаптировать сказку помогли профессиональные редакторы и корректоры – Президент Ассоциации украинистов Японии, профессор Университета Кобе Гакуин Йошихико Окабе и преподаватель Львовской политехники Надежда Гораль. Иллюстрации разработала украинская художница Зоя Скоропаденко, имеющая многолетний опыт сотрудничества с японскими партнерами.

Я очень рада представить свои иллюстрации в этом проекте. Я готовила их на основе моих представлений о классических сказках на базе японской специфики. Надеюсь, японским детям они придутся по душе,

– отметила Зоя Скоропаденко.

Профессор Йошихико Окабе подчеркнул, что издание этой книги является самым влиятельным представлением украинской национальной культуры в Японии за последние годы. А Виолетта Удовик, составительница и координатор проекта, предположила, что "Котигорошко" достигнет в Японии такой же славы, как другая известная украинская сказка – "Рукавичка".

В Японии перевели украинскую сказку / Изображение Зои Скоропаденко