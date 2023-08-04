Украинским детям в Польше бесплатно раздадут книги на родном языке: как подать заявку

"Украинская книга – детям за границей" – именно так называется последняя инициатива фонда "Несокрушимая Украина". В рамках акции фонд подготовил 35 000 книжных наборов по 5 – 6 книг в каждом.

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Книжные наборы бесплатно получат украинские дети, которые сейчас проживают в Польше. Акция действует в течение августа – ноября и распространяется на 11 польских городов:

Варшава,

Краков,

Вроцлав,

Жешув,

Катовице,

Гданьск,

Познань,

Лодзь,

Люблин,

Щецин,

Быдгощ.

Среди книг, которые могут получить участники акции, произведения таких авторов, как Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Ольга Кобылянская, Афанасий Мирный, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Эрих Мария Ремарк, Клайв Стейплз Льюис Янссон и другие.

Всего фонд подготовил 750 наименований. Все книги поделены на 4 возрастные категории: дошкольный возраст, младший, средний и старший школьный возраст.

Как получить книги?

Для того чтобы получить книги, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. При регистрации необходимо указать контактные данные родителей, имя и фамилию ребенка, его номер PESEL, пол и возраст ребенка. После регистрации необходимо ждать сообщения о доставке подарка в выбранный город. В фонде предупреждают, что доставка книг может продолжаться до ноября, поэтому просят быть терпеливыми.

При получении книг необходимо иметь номер PESEL ребенка, для которого заказывались книги. Организаторы акции отмечают, один ребенок – один набор.

В рамках акции фонд также передаст по 5 тысяч книг в библиотеки своих школ в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

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