Украинцам нужно декларировать выплаты из-за границы: зачем и как это сделать
Источник:РБК-Украина
В поисках спасения от войны многие украинцы уехали за границу, где большинство государств Европы предложили им статус временной защиты. Это предоставило им право получать денежную помощь.
Так, теперь украинцы, которые находятся за границей под этим статусом и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее. Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается.
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Что такое декларация выплат?
В Украине некоторые категории граждан обязаны представлять годовые декларации об имущественном положении и доходах. К ним относятся:
- физические лица-предприниматели (ФЛП);
- люди, получающие налоговую скидку или приобретшие имущество / получившие наследство, подлежащее налогообложению;
- те, кто уехал за границу на постоянное проживание.
Под последнюю категорию подпадают украинцы, получившие статус временной защиты в дружественных государствах. Об этом говорится в статье 179 Налогового кодекса.
Но существует исключение по налогообложению иностранных доходов. Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов,
– объясняет юрист Марианна Гавришко.
Так, украинские беженцы, воспользовавшиеся правом на временную защиту, должны задекларировать полученные заграницей денежные выплаты как иностранный доход. При этом налог и военный сбор с таких доходов рассчитывать и взимать не будут. Следует отметить только получение таких средств как доход.
Как задекларировать выплаты
Налоговый отчет можно подать онлайн через электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы Украины. Для этого нужно зайти в раздел "ЭК для граждан" и выбрать графу "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".
Согласно Налоговому кодексу Украины, налоговые декларации представляются за базовый отчетный период. Он равен календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц до 1 мая года, следующего за отчетным. Так, налоговую декларацию за 2022 год следует подать до 1 мая 2023 года.
В электронном бланке необходимо самостоятельно вписать все суммы получаемых выплат, а также вычислить общий доход.