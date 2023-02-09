Украинцам нужно декларировать выплаты из-за границы: зачем и как это сделать

В поисках спасения от войны многие украинцы уехали за границу, где большинство государств Европы предложили им статус временной защиты. Это предоставило им право получать денежную помощь.

Так, теперь украинцы, которые находятся за границей под этим статусом и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее. Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается.

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