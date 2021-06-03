Украинских работников приглашают в Германию: кому платят больше всех

С наступлением летнего сезона увеличилось количество вакансий для украинских трудовых мигрантов за рубежом. В Германии, где уровень зарплат один из самых высоких среди стран Евросоюза, украинцам предлагают до 180 тысяч гривен в месяц.

Больше всех заработать могут медицинский персонал, представители рабочих и технических профессий. Однако для трудоустройства необходимо соответствовать ряду требований.

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Требования и условия работы в Германии

Медперсонал

Больше всего вакансий для украинцев в Германии открыто в области медицины. Медсестры и медбратья могут рассчитывать на зарплату в размере от 97 до 180 тысяч гривен. Требования для украинских специалистов таковы:

соответствующая квалификация, среднее медицинское образование;

опыт работы в отрасли от 2 лет;

знание немецкого языка (уровень В1).

Работать придется от 35 часов в неделю, а за сверхурочные, выход на ночные смены и работу на выходных будут платить больше.

Больше всего заработать в Германии может украинский медперсонал / Фото Pexels

Электромонтажник

Электромонтажники в Германии получают около 110 – 115 тысяч гривен ежемесячно. Больше всего вакансий этой профессии открыто в городах Дюссельдорф и Кельн. Требования обычно такие:

опыт работы от 2 лет;

умение читать чертежи;

опыт командной работы;

знание английского или немецкого на разговорном уровне.

Электромонтажники должны владеть иностранным языком на разговорном уровне / Фото Pexels

Сварщик

Сварщики в Германии могут зарабатывать от 70 до 140 тысяч гривен в месяц. Требования к таким специалистам следующие:

умение сваривать методом 135;

опыт работы с инструментами на 280 – 300 ампер;

сертификат сварщика (желательно европейского образца).

Сварщики получают в Германии от 70 до 140 тысяч гривен / Фото Pexels