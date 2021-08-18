Украинские звезды примеряют старинные наряды в Праге

В столице Чехии готовятся к празднованию Дня Независимости Украины. В Праге состоится несколько интересных акций, в частности выставка "Щирі" с участием украинских звезд.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Праге. Посетить выставку приглашают всех желающих.

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Подробнее о проекте

Посольство Украины в Чехии в фейсбуке пригласило отпраздновать 30-летие Независимости Украины в красивом обществе.

Посольство Украины в Чехии в сотрудничестве с городской частью Прага – 2 приглашают на презентацию проекту "Щирі", в котором приняли участие ведущие украинские звезды,

– говорится в сообщении.

В рамках выставочного проекту знаменитости из Украины примеряли праздничные украинские наряды столетней давности. Наряды были привезены из разных уголков Украины:

Западное Подолье;

Покутье;

Галичина;

Полтавщина;

Гуцульщина;

Закарпатье;

Крым.

Выставка стартует в понедельник, 23 августа, на площади Мира, возле Собора святой Людмилы. Официальное открытие запланировано на 17:00.

Известно, что открытие выставки будет сопровождаться выступлением бандуристки Татьяны Суш-Вагиль.