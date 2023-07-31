Обучение за рубежом: что предлагают украинским школьникам в разных странах Европы

Многие дети, которые вместе с семьями были вынуждены уехать из Украины, посещают школы за границей. Разные страны мира предоставляют украинцам много возможностей для обучения.

Как живется за границей украинским школьникам и что предлагают им в странах Европы, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

Читайте также Украинцы в Польше могут получить помощь на подготовку детей к школе: как подать заявку

Где за границей больше всего украинских школьников

В каждой из стран Европы находятся тысячи украинских детей, интегрируемых в местное общество. В частности, говорится и об учреждениях среднего образования.

Так, больше всего школьников из Украины зарегистрировано в:

Польше – более 528 тысяч,

более 528 тысяч, Германии – около 290 тысяч,

около 290 тысяч, Чехии – 70,5 тысяч,

70,5 тысяч, Италии, Румынии, Испании и Словакии – от 30 до 40 тысяч украинских детей школьного возраста.

В то же время есть государства, где находится считанное количество семей из Украины. Например, в Исландии живут 700 украинских детей, в Черногории – около 500, в Бельгии – менее 300 школьников.

Помощь ЕС: что предлагают украинским детям

4 марта 2022 года Совет Европейского Союза принял Директиву о предоставлении временной защиты украинцам. Документ, в частности, гарантирует доступ к среднему образованию.

Что предлагают украинским школьникам за границей / Фото Pixabay

Ключевые принципы и практики инклюзии детей из Украины изложены в рабочем документе Еврокомиссии от 30 июня 2022 года. В частности, комиссия:

предоставляет дотации на школьное и высшее образование через фонды сплоченности ЕС, программы Erasmus+ и Европейский корпус солидарности;

создает Группы образовательной солидарности ЕС для Украины, чтобы определить потребности украинских детей и поддержать принимающие государства;

предлагает доступ к учебным материалам на украинском языке, онлайн-ресурсам и курсам для учителей School Education Gateway (Школьный образовательный шлюз);

поддерживает украинских учителей в сообществе eTwinning.

Заметим, информацию о возможностях продолжения образования в странах ЕС для украинцев можно получить в специальном ресурсном центре.

Для школьников есть два варианта обучения

Есть два основных подхода, которые помогают украинским детям интегрироваться в учебные заведения. Так, новоприбывшие ученики:

Сначала могут быть в отдельных классах, где овладевают новым языком. Сразу учатся со сверстниками из другой страны.

Есть как преимущества, так и недостатки каждого из этих подходов. Например, отдельное обучение усложняет интеграцию, тогда как получение образования сразу в местной школе требует подготовки учителей и индивидуальной поддержки для каждого ребенка.

Отдельные классы, центры для временно переселенных украинцев – это типично для таких стран, как Финляндия, Польша, Португалия, Румыния, где выбирают первый подход к интеграции. Однако в большинстве стран применяют второй метод.

Есть и государства, где родителям предлагают решить, какой из вариантов подходит для их детей. В частности, в Люксембурге можно отдать ребенка в местную школу или в класс интеграции в международной школе, а в Бельгии есть выбор между подготовительными классами (DASPA) в специальных центрах и местными учебными заведениями.

Многие страны устраивают проверки или собеседования

Чаще всего новоприбывших учащихся устраивают в обычные классы, а дополнительно назначают интенсивы для изучения языка преподавания.

К примеру, в Греции, Австрии и Норвегии на государственном уровне разработаны инструменты, чтобы помочь школам определить потребности учащихся, не до конца владеющих языком. Есть немало стран, таких как Франция, Исландия, Швеция, Дания и Германия, где ребенок до начала занятий в школе должен продемонстрировать не только знание языка, но и другие учебные компетенции.

Некоторые из стран ЕС проводят проверки и собеседования для принятия в школу / Фото UnSplash

В Эстонии и Финляндии рекомендовано проводить вступительную беседу с учеником для составления индивидуального плана. В Словении опрашивают только старшеклассников. Особая система в Швеции, где ребенок перед поступлением в школу должен пройти три этапа, во время которых анализируют языковые навыки, уровень грамотности и базовые математические компетенции.

Как насчет овладения языком?

Очевидно, что сразу по приезде школьники из Украины не знают языка страны, которая их приютила. Поэтому каждое государство предлагает разные способы решения этого вопроса.

Например, в Италии, Франции, Турции и странах Балтии проводят языковые интенсивы в небольших группах в течение учебного дня. Школьники идут на языковую поддержку вместо занятий по расписанию. Но иногда интенсивы назначают вечером дополнительно к стандартным школьным занятиям.

В Чехии выделили целевое финансирование языковых курсов для школьников из Украины. Учащиеся могут проходить их не только в школе, но и присоединиться дистанционно. Занятия длятся один учебный год.

К теме Как записать ребенка в школу в Польше, Чехии и Германии: подробная инструкция для родителей

Впрочем, есть и страны, где нет общегосударственной политики относительно помощи школьникам в овладении языком. Речь идет об Исландии и Швеции. Там другой подход: в Швеции в классах, где есть украинские дети, вводят изучение шведского как иностранного языка, а в Исландии обучающую программу на государственном уровне и способы проверки компетенций пересмотрели с учетом потребностей иностранных детей.

Не менее важно поддерживать обучение вне классов, особенно для учащихся начальной школы. Австрия, Канада, Эстония, Литва, Италия, Великобритания и Польша предлагают летние лагеря и школы, чтобы содействовать изучению языка и более широкой интеграции юных украинцев в общество.

В других странах, в частности в Эстонии, Латвии и Румынии, есть специальные украинские школы, где школьники учатся по национальной программе, но некоторые предметы изучают на родном языке. В Португалии была разработана программа дистанционного обучения для начальной школы, где каждый класс совместно ведут украинский и португальский учитель. Украинские учебники предоставляются учащимся, чтобы обеспечить непрерывность обучения.

Как страны помогают украинским школьникам в овладении языком / Фото UnSplash

В каких странах придерживаются украинских стандартов?

Большинство государств заботятся о тех юных украинцах, которые желают учиться дистанционно – им предоставляют гаджеты и рабочие места.

В Австрии по инициативе Министерства образования компьютеры, подаренные компаниями и частными лицами, предоставляют украинским школьникам бесплатно и на постоянной основе. Благодаря Федеральному закону о финансировании цифровизации школьного обучения украинские ученики также могут временно получить планшеты для обучения на тех же условиях, что и австрийские.

по инициативе Министерства образования компьютеры, подаренные компаниями и частными лицами, предоставляют украинским школьникам бесплатно и на постоянной основе. Благодаря Федеральному закону о финансировании цифровизации школьного обучения украинские ученики также могут временно получить планшеты для обучения на тех же условиях, что и австрийские. В Польши для дистанционного обучения в украинских школах учеников обеспечили ноутбуками.

для дистанционного обучения в украинских школах учеников обеспечили ноутбуками. На Кипре во всех образовательных округах созданы специальные классные комнаты для обучения украинских детей.

во всех образовательных округах созданы специальные классные комнаты для обучения украинских детей. Германия, Австрия и Италия способствуют на самом высоком уровне синхронному онлайн-обучению с помощью видеоконференций прямо в школах. К слову, немецкоязычная платформа Eduthek предоставляет разнообразные учебные материалы для дистанционного обучения на украинском языке.

способствуют на самом высоком уровне синхронному онлайн-обучению с помощью видеоконференций прямо в школах. К слову, немецкоязычная платформа Eduthek предоставляет разнообразные учебные материалы для дистанционного обучения на украинском языке. А вот во Франции и Нидерландах убеждены, что это мешает интеграции, поэтому дистанционные занятия на украинском языке разрешены только дома в свободное время. В Люксембурге занятия по украинскому языку поощряются как внеклассная деятельность.

убеждены, что это мешает интеграции, поэтому дистанционные занятия на украинском языке разрешены только дома в свободное время. В занятия по украинскому языку поощряются как внеклассная деятельность. В Швеции и Сербии не прилагают усилий для поддержания связи украинцев с родной страной.

Впрочем, разрешение учиться только дистанционно по украинским стандартам – это временное решение. Долгосрочные образовательные планы всех европейских государств предполагают поступление в местные школы учащихся, проживающих в стране более полугода.

Исключением являются вновь созданные украинские классы, где преподают на родном языке по отечественным программам и учебникам. Подобные группы работают в Эстонии и Латвии. Кроме того, существуют украинские школы за границей. Такие есть в Турции, Польше и Литве. Украинские школьники имеют возможность продолжить обучение в этих учебных заведениях.