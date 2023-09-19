В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить

Украинские дети, проживающие в Польше, имеют возможность получить подарок в виде книг, написанных на родном языке. Эта щедрая инициатива реализуется в 11 городах страны.

В Польше раздают тысячи книг на украинском языке

В целом планируется подарить книжные наборы 35 тысяч украинских детей. Детали акции – читайте дальше!

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Фонд "Несокрушимая Украина" выступил организатором грандиозной инициативы "Украинская книга детям за границей", щедро даря книги маленьким читателям. Акция дает возможность всем желающим получить пакет из 5 – 6 книг. Примечательно, что около 35 000 украинских детей в четырех разных возрастных группах в Польше получат такие наборы. Среди книг, которые дарят, написаны такими авторами: Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Ольга Кобылянская, Афанасий Мирный, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Эрих Мария Ремарк, Клайв Стейплз Льюис, Туве Янссон. Всего – 750 наименований. В каких городах действует акция?

Варшава,

Краков,

Вроцлав,

Жешув,

Катовіце,

Гданьск,

Познань,

Лодзь,

Люблин,

Щецин,

Быдгощ.

В некоторых книжные подарки уже вручили – это Гданьск, Варшава, Люблин, Вроцлав, Лодзь.

У организаторов осталось еще более 10 тысяч книг. Чтобы получить коробку с книгами, нужно заполнить анкету. После этого следует дождаться сообщения о доставке подарков – грузовик с посылками в город может приехать только в ноябре.

В указанное время нужно будет прийти в указанную локацию в своем городе и получить подарок. При получении обязательно предъявление номера Pesel ребенка.

Сколько украинцев родилось в Польше в прошлом году

В Польше демографический кризис продолжает обостряться, однако сейчас нация наблюдает небывалый всплеск рождаемости среди иностранцев. Последние статистические данные показывают, что за прошлый год это количество удвоилось до 16 711 тысяч новорожденных.