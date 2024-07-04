Какие земли Германии принимают украинцев в июле 2024 года: актуальные адреса

Украинские беженцы, прибывающие в Германию, сначала размещаются в центрах временного размещения, а затем распределяются между федеральными землями. Однако, сейчас страна переживает значительные трудности с обеспечением жильем.

В каждой федеральной земле действуют свои приемные пункты, где беженцы могут получить временное убежище. Адреса лагерей для беженцев, которые продолжают прием в июле 2024, – далее в материале!

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Особенности размещения украинцев в Германии

Украинским беженцам, возможно, стоит подготовиться к длительному пребыванию во временных приютах, включая общежития, ангары и спортивные залы, из-за жилищного кризиса в их стране. Всплеск миграции привел к перенапряжению ресурсов, что заставило многие регионы Германии выпустить предупреждение об ограниченной способности принять дополнительное количество беженцев.

Обратите внимание! Переселенцы не могут самостоятельно выбирать федеральный штат для своего переселения. По прибытии в лагерь в определенном штате их могут перенаправить в другой. Чтобы переехать в желаемую федеральную землю, лица должны получить специальное разрешение. Оно предоставляется только при определенных условиях, таких как трудоустройство, наличие супругов или несовершеннолетних детей.

Актуальные приемные пункты для беженцев в июле 2024 года

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) – из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

– из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен. Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe): открыт, но часто распределяет в другие федеральные земли. Можно приехать на собственном авто, но транспортное средство нужно припарковать вне приемного пункта. Беженцы с животными, больше кошки, не принимаются.

(Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe): открыт, но часто распределяет в другие федеральные земли. Можно приехать на собственном авто, но транспортное средство нужно припарковать вне приемного пункта. Беженцы с животными, больше кошки, не принимаются. Мессштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten): находится в труднодоступном месте, поэтому лучше добираться на автомобиле. Не принимают беженцев с домашними животными.

(Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten): находится в труднодоступном месте, поэтому лучше добираться на автомобиле. Не принимают беженцев с домашними животными. Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg): не принимает беженцев, которые нуждаются в специальном медицинском уходе. В этом лагере могут проживать беженцы с животными, однако собаки должны всегда быть на поводке.

(Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg): не принимает беженцев, которые нуждаются в специальном медицинском уходе. В этом лагере могут проживать беженцы с животными, однако собаки должны всегда быть на поводке. Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München): с этого приемного пункта идет распределение по Баварии. Могут быть проблемы у тех, кто приезжает с домашними животными. Животных требуют отдать куда-то, дальнейшее распределение с животными невозможно, а приюты переполнены.

(Dachauer Str. 122a, 80637 München): с этого приемного пункта идет распределение по Баварии. Могут быть проблемы у тех, кто приезжает с домашними животными. Животных требуют отдать куда-то, дальнейшее распределение с животными невозможно, а приюты переполнены. Tegel в Берлине (старый аэропорт): территория приемного центра закрыта. Внутрь можно попасть только на специальном автобусе.

(старый аэропорт): территория приемного центра закрыта. Внутрь можно попасть только на специальном автобусе. Eisenberg (Jenaer Str. 49, 07607 Eisenberg), Suhl (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl) и Nordhausen (Neuer Weg 34, 99735 Werthe): принимают, но только когда есть места. Возможен отказ в приеме.

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