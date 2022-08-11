Украинские беженцы в Турции: названа цифра прибывших
Источник:РБК-Украина
Граждане Украины убегали от войны в разные страны мира. Многие украинцы нашли временное убежище в Турции.
Сколько беженцев из Украины находятся в Турции
Так, с начала полномасштабного вторжения россии в Турцию прибыли более 220 тысяч украинцев. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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При этом подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в стране осталось примерно 45 – 50 тысяч украинцев.
Это говорит о том, что Турция – более транзитная страна. Поскольку люди возвращались домой или переезжали в другие страны,
– заявил он.
Боднар также добавил, что на самом деле Турция удобна тем, что на ее территории можно находиться 90 дней без каких-либо виз абсолютно беспроблемно.
По словам посла, в Турцию допускали украинцев даже с просроченными документами, была и возможность заехать в страну на собственной машине.
В Турции запустили горячую линию для украинцев
Чтобы украинским беженцам было проще выяснить интересующие их вопросы, для них открыли специальную горячую линию. Проект запустила международная организация "АСАМ".
В рамках проекта украинцы получают:
- правовую поддержку и возможность оплаты услуг адвокатов при необходимости;
- юридическую информацию о правах и обязанностях в Турции;
- помощь переводчиков;
- медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь;
- бесплатное временное проживание;
- дофинансирование аренды жилья;
- возможность бесплатной транспортировки по территории Турции;
- торговые карты сети продуктовых магазинов для покупки продовольствия.
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