Гривну в евро: еще одна европейская страна ввела возможность обмена для украинцев

Множество украинцев нашли временное убежище в разных странах Европы, в том числе и на Мальте. Очевидно, что они нуждаются в средствах для жизни, а поскольку убегали от войны быстро, обменять украинскую валюту на иностранную – не удалось.

Украинские беженцы на Мальте смогут обменять гривну на евро

Поэтому многие государства позволили украинским беженцам обменять наличную гривну в евро. Теперь это можно сделать и на Мальте, сообщает Национальный банк Украины.

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Национальный банк подписал Соглашение с Central Bank of Malta об организации обмена наличной гривны на евро,

– говорится в сообщении.

Программа обмена началась 1 августа.

Право обменивать украинскую гривну имеют только владельцы действительной справки о получении защиты, которую выдает получателям временной защиты Агентство по международной защите в Мальте.

Если речь идет о несовершеннолетних украинцах без сопровождения, то для проведения обмена понадобится помощь лиц, опекунство или представительство которых удостоверил уполномоченный орган власти Мальты.

Отмечается, что в обмен будут принимать банкноты от 100 гривен, в общем обменять можно будет до 10 000 гривен. Обменный курс будет устанавливаться Нацбанком, Центральный банк Мальты не будет взимать какие-либо комиссии за операции. Информация о курсе будет еженедельно публиковаться на официальном сайте Центрального банка Мальты.

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услуга доступна только с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00. Недоступна в субботу, воскресенье и в выходные и праздничные дни Мальты. О сроке завершения программы Центральный банк Мальты сообщит через три недели.