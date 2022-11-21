Контактный пункт разместился в бывшем здании Биоцентра Венского университета по адресу Althanstraße 14. В нем смогут переночевать до 1 000 человек.

Интересно Черная пятница 2022 года в Европе: как не потратить лишнего в день безумных скидок

Пребывание в пункте временного размещения должно длиться не более 3-х дней, затем люди должны быть переведены в другие места проживания в Вене или Австрии.

Новый контактный пункт будет работать под эгидой Красного Креста и будет доступен круглосуточно. В нем также будут действовать такие организации, как "Венский социальный фонд" и "Каритас". Полиция будет регистрировать прибывших.

Услуги, которые могут получить украинцы в Центре прибытия:

тестирование на COVID-19 и первичное медицинское освидетельствование;

временное размещение на ночлег;

душ, прачечная, средства гигиены;

помощь с последующим переездом в пределах Австрии или последующим выездом в другие страны;

помощь с поиском частного жилья в рамках государственной программы помощи беженцам Grundversorgung

Как выглядит Центр / Фото wien.orf.at

Также переселенцы, ранее получавшие помощь в бывшем Гуманитарном центре прибытия по адресу Engerthstraße 267, Sport & Fun Hall, временно будут получать помощь от организации Train of Hope в новом центре.

Заметьте: в Вене создано около 2 000 мест для экстренного размещения украинцев в четырех разных местах. Сейчас занято чуть более 400 таких мест. В столице Австрии помощь для удовлетворения базовых жизненных потребностей получают 35 000 человек, из которых почти 23 000 – украинцы.