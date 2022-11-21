Контактный пункт разместился в бывшем здании Биоцентра Венского университета по адресу Althanstraße 14. В нем смогут переночевать до 1 000 человек.
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Пребывание в пункте временного размещения должно длиться не более 3-х дней, затем люди должны быть переведены в другие места проживания в Вене или Австрии.
Новый контактный пункт будет работать под эгидой Красного Креста и будет доступен круглосуточно. В нем также будут действовать такие организации, как "Венский социальный фонд" и "Каритас". Полиция будет регистрировать прибывших.
Услуги, которые могут получить украинцы в Центре прибытия:
- тестирование на COVID-19 и первичное медицинское освидетельствование;
- временное размещение на ночлег;
- душ, прачечная, средства гигиены;
- помощь с последующим переездом в пределах Австрии или последующим выездом в другие страны;
- помощь с поиском частного жилья в рамках государственной программы помощи беженцам Grundversorgung
Как выглядит Центр / Фото wien.orf.at
Также переселенцы, ранее получавшие помощь в бывшем Гуманитарном центре прибытия по адресу Engerthstraße 267, Sport & Fun Hall, временно будут получать помощь от организации Train of Hope в новом центре.