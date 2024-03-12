Украинкам в Польше станет выгоднее вести бизнес: кому снизят налоги на 15%

С 1 апреля Польша объявила о намерении снизить налоги на прибыль, полученную от определенных видов предпринимательской деятельности. Это касается многих украинок, которые открыли свое дело в этой стране.

Министерство финансов Польши планирует снизить налоговую ставку VAT (НДС) с 23% до 8% для ряда услуг. Речь идет о деятельности в сфере красоты, которой в Польше занимаются немало украинок. Сейчас налог в 8% сейчас платят только парикмахеры.

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Украинки в Польше могут платить на 15% меньше налогов

С 1 апреля налоговую нагрузку снизят и на предпринимателей, которые предоставляют такие услуги, что не требуют специальных медицинских знаний:

уход за лицом и макияж;

маникюр и педикюр;

косметические действия с бровями и ресницами;

прокалывание ушей;

консультации по уходу за красотой и макияжем;

уход за телом;

депиляция,

ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.

Украинки в Польше будут меньше платить налоги за бизнес в сфере красоты / Фото Unsplash

Останутся без изменений налоги VAT в размере 23% при предоставлении услуг:

татуировки;

пирсинга;

солярия;

массажа;

в сфере пластической хирургии.

Ожидается, что снижение налогов будет стимулировать легализации бизнеса по предоставлению услуг в сфере красоты. Те, кто предоставляют услуги, смогут снизить их стоимость для клиентов.

Более 10% новых предпринимателей в Польше зарегистрировали украинцы

Украинцы в Польше все чаще начинают бизнес. В 2023 году ежемесячно регистрировали до 3 000 новых ФЛП, открытых гражданами Украины.

Всего в 2022 – 2023 годах граждане нашей страны зарегистрировали в соседнем государстве 48 464 ФЛП. Чаще всего украинцы в Польше открывают компании в отраслях, где не хватает работников.