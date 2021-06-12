Как украинка реализовала музыкальную мечту в Турции: история известной диджейки

Популярная украинская диджейка и продюсер Katy Rise связала свою жизнь и творчество с Турцией. До переезда в страну она никогда не занималась диджеингом, но именно там, в живописной Анталии, девушка увлеклась музыкой и достигла немалого успеха в выбранной профессии.

Впервые украинка прибыла в Турцию в 2012 году. Она работала аниматором в отеле в Анталии. Затем вернулась в Украину, но поняла, что турецкая жизни ей больше по душе. Поэтому, девушка снова отправилась в Анталию с целью остаться там жить.

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Как Katy Rise стала диджейкой в ​​чужой стране

По словам Katy Rise, ей всегда хотелось попробовать себя в этой сфере. В Украине диджеинг был уже очень популярным среди молодежи, но к тому времени у девушки не было знакомых, которые могли бы ее научить.

Начать воплощать мечту в реальность Katy Rise начала в 2016 году. Пользоваться диджейским пультом и сводить сети ее научил будущий муж. За месяц Katy Rise уже овладела этим ремеслом.

Но одного желание стать диджеем недостаточно, чтобы достичь успеха, говорит Katy Rise. Важно также иметь музыкальный слух, вдохновение и финансовую возможность инвестировать в дорогое музыкальное оборудование. При этом специальное образование не является обязательным.

Первое выступление украинки состоялось в гостинице, где была sunset-вечеринка в стиле deep house. Katy Rise с теплом вспоминает этот день. Отмечает, что очень нервничала, поскольку играла вживую. Но поддержка мужа помогла ей побороть волнения.

Диджейка и продюсер Katy Rise / Фото ukr-ayna.com

Как не сойти с выбранного пути

Быть диджеем – труд не из легких. Но главное не сдаваться ни при каких обстоятельствах, убеждает Katy Rise. Так, в трудный период локдауну ей пришла в голову идея создать live-сессию Stay with Nature. Этот проект украинка считает масштабным в своей карьере.

Периодически у меня появлялись мысли о том, что надо что-то делать, ведь вся музыкальная индустрия осталась без работы. И нужно было как-то себя проявлять, чтобы не сдаваться. Я знаю очень много диджеев, которые из-за безработицы были вынуждены покинуть любимую профессию. Однако я не хотела сдаваться,

– поделилась Katy Rise.

С начала пандемии коронавируса она делала прямые трансляции на своих страницах в социальных сетях. Вскоре решила сыграть в заснеженных турецких горах. Такие авантюры собрали много положительных отзывов, в том числе и на ютубе.

По мнению Katy Rise, диджеев в Турции больше ценят, чем в Украине. Поэтому девушка продолжает реализацию в Анталии, а в будущем планирует создать совместный проект с турецкими диджеями.