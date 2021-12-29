Украинка в Польше обворовала склад Amazon на 100 тысяч злотых

Польские правоохранители задержали 35-летнюю гражданку Украины и ее 33-летнего сожителя в Свебодзине. Женщину обвинили в обворовывании логистического склада Amazon, а мужчину – в хранении краденого.

По данным следствия, женщина работала на одном из складов Amazon и уносила оттуда ценные вещи.

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В частности, бижутерию и электронику. Она прятала их под верхней одеждой. В целом таким образом украинке удалось присвоить чужое имущество на сумму почти 100 тысяч злотых, то есть более 666 тысяч гривен.

Гражданку Украины вычислили благодаря камерам наблюдения на рабочем месте. Задержали ее "на горячем", когда она под одеждой пыталась вынести очередные ворованные предметы. Во время обысков по месту жительства полиция обнаружила другие вещи, которые были украдены из склада.

Какое наказание светит злоумышленнице

Женщине и ее сожителю, также гражданину Украины, помогавшему скрывать краденое, предъявили обвинения, за которые грозит до 5 лет тюрьмы. Обоим по решению суда издали запрет на выезд из Польши, также у них изъяли паспорта.

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