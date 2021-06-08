Как украинец открыл ресторан в Нью-Йорке и кормил медиков в период пандемии

Дмитрий Родов родом из Харькова. Сейчас он известный нью-йоркский шеф-повар и владелец одного из самых популярных ресторанов Бруклина. Об его эмигрантском пути, карьере и будущих планах – в материале.

Ресторан украинца называется "Дуэт". Там работает также и жена Дмитрия. Женщину зовут Дайана. Созвучные имена и совместная работа вдохновили супругов придумать такое название для их заведения.

Еще одна вдохновляющая история От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне

Начало пути к мечте

Свой иммигрантский путь Дмитрий Родов начинал с должности водителя такси. Но еще с детства он мечтал о карьере повара. Сначала украинец не мог себе позволить обучение в кулинарной школе. А когда финансовая ситуация наладилась, начал воплощать мечту в реальность.

Я, конечно, готовил дома. Учился у бабушки и дедушки. Но в 28 лет я все же решился пойти в школу. На тот момент я уже был финансово успешным. У меня были дом, машины,

– рассказывает Дмитрий Родов.

В середине 2000-х Дмитрий начал свою карьеру шеф-повара. Как один из лучших студентов курса был награжден поездкой на стажировку во Францию. Еще во время учебы стажировался в лучших ресторанах на Манхэттене.

Работал бесплатно, так как использовал все возможности, чтобы научиться в хороших шефов. По словам Дмитрия, в ресторанах не любят учить. Дают чистить лук или курицу. Но ему повезло.

Дмитрий Родов, основатель ресторана "Дуэт" / Скриншот с видео

Первые попытки в ресторанном бизнесе были не слишком удачными. Дебютное заведение эмигранта разрушил ураган "Сэнди". Второй ресторан, который Дмитрий Родов открыл на Манхэттене, первые несколько лет успешно развивался. Но Дмитрию пришлось его закрыть после того, как владельцы помещения в очередной раз очень высоко подняли арендную плату. После этого Дмитрий вернулся к жене в Бруклин. И они начали строить ресторан.

Жена Дмитрия Даяна – кондитер. Она отвечает за пекарню и десерты в ресторане. Дмитрий – шеф-повар и управляющий заведением.

Ресторан сейчас

Нынешний ресторан супругов стал очень успешным. Он имеет 180 посадочных мест. Половина посетителей – американцы. Другая половина – выходцы из бывшего СССР.

Кухня заведения также очень разнообразна. Каждый день Дмитрий пытается предлагать посетителям что-то новое.

У него все хорошо. Просто безумно вкусные бабушкины котлеты, борщ, уха, пирожки. Он может и различные французские блюда делать. Он умеет все. Очень талантливый человек,

– говорит Ксения, постоянная клиентка ресторана Дмитрия.

Ксения, постоянная посетительница ресторана "Дуэт" / Скриншот с видео

Сам Дмитрий на вопрос о том, какое его любимое блюдо, отвечает, что любит домашнюю еду: котлеты и борщ. Однако, в каждом блюде, убежден он, главное – это подача.

Недавно Дмитрий начал проводить в ресторане "секретные" ужина. Люди покупают билеты по 160 долларов – и получают 7 блюд-сюрпризов. С каждым блюдом шеф-повар выходит и рассказывает о нем. А на экране телевизора в реальном времени показывают, что он готовит.

Еще Дмитрий любит улучшать достаточно простые и известные блюда. Например, тост с авокадо в заведении "Дуэт" имеет свои секреты. В нем есть семь компонентов: авокадо, помидоры, оливки, оливковое масло, базилик, бурата и бальзамический соус 25-летней выдержки.

Правой рукой Дмитрия Родовая является киевлянка Елена. До приезда в США она была парикмахером. В Нью-Йорке закончила кулинарную школу. Работала в нескольких ресторанах, пока не познакомилась с Дмитрием, с которым они сошлись кулинарными вкусами. Говорит, любовь к вкусной еде ей привил папа. Его рецепты и секреты использует уже готовя украинские блюда для клиентов ресторана "Дуэт".

Его борщи, его котлеты и вареники, и все, что он делал – это было нечто невероятное. И я это все превратила в свою работу, свою мечту,

– делится Елена.

Елена, правая рука Дмитрия Родовая / Скриншот с видео

Несмотря на то, что Дмитрий всю свою взрослую жизнь провел в Нью-Йорке он не теряет связь с Украиной. В Киеве с его участием было открыто много ресторанов. Также он наведывается в Украину, чтобы проводить здесь различные мастер-классы.

Бизнес во времена пандемии

Пандемия негативно повлияла на ресторанный бизнес Нью-Йорка. Но Дмитрия и его заведение не задела. Он выиграл тендер, который проводили власти города, и первые несколько месяцев локдауна персонал ресторана готовил еду для тех, кто был на передовой борьбы с коронавирусом.

Мы готовили для 15 тысяч человек ежедневно. Делали салаты, котлеты, мясо. Люди получали завтрак, обед и ужин,

– рассказывает Дмитрий Родов.

За время пандемии Дмитрий запатентовал собственный рецепт соуса для салатов. Ожидает, что к концу года его уже можно будет приобрести в супермаркетах. Кроме того, в перечне новых проектов и книга рецептов, состоящая из 5 томов. Также украинец планирует проводить кулинарные мастер-классы на ютубе.

Как эмигрант из Украины открыл ресторан в Нью-Йорке: смотрите видео