Для поиска пропавших на войне родственников: украинцы в ЕС смогут сдать образцы ДНК

Из-за полномасштабной войны в Украине множество украинцев были вынуждены уехать за границу. Но многие родственники остались здесь, некоторые из них, к сожалению, пропали без вести. Чтобы помочь украинцам, в разных странах Европы для них появится особая услуга.

Так, они смогут сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом Главное следственное управление Национальной полиции договорилось с Международной комиссией по пропавшим без вести.

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Украинцы в Европе смогут сдать образцы ДНК

Приступят к выполнению этой задачи в Польше и Германии. Команда экспертов тщательно отберет образцы ДНК, которые будут переданы украинским следователям. Эти образцы помогут в важном процессе поиска и идентификации лиц, считающихся пропавшими без вести.

Призываем все семьи, разыскивающие своих родных, присоединиться к сбору образцов. Вместе мы сможем ускорить этот нелегкий процесс,

– подчеркнул Клименко.

Как сдать образцы ДНК?

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо осуществить запись по телефону: +380687910000. Операторы также ответят на все вопросы.

Пока известен график забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября – Краков;

30 ноября – Варшава;

30 ноября – Познань;

2 декабря – Берлин;

2 декабря – Мюнхен;

3 декабря – Дрезден;

4 декабря – Франкфурт-на-Майне;

5 декабря – Дюссельдорф.

Напомним, ранее Закордон 24 писал о том, что в Польше и других странах теперь новые правила записи в украинские консульства. Чтобы занять электронную очередь, понадобится Действие или BankID. Такие нововведения должны прекратить спекуляции в электронной очереди.