Да, гражданам России сейчас не так просто попасть в Польшу. Даже тем, у кого есть Шенгенская виза, могут отказать в национальной авиакомпании LOT – она регулярно не пускает россиян на свои рейсы. Но в Варшаве сейчас проживают и убегавшие от режима Лукашенко белорусы. А также немало беженцев с востока Украины, которые продолжают говорить на русском.

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Поляки не рады русскому на улицах Варшавы

Многие поляки откровенно недолюбливают россиян за их имперские замыслы относительно Польши и поддержку коммунистического режима. Эти чувства еще больше обострились после полномасштабного вторжения в Украину. Но, так или иначе, полякам все чаще приходится слышать русский язык на улицах своей столицы и повлиять на это – они пока не могут.

Польскоязычное население все еще составляет подавляющее большинство в Варшаве, но русскоязычные являются, безусловно, самым заметным языковым меньшинством.

Русский на улицах Варшавы звучит в основном от мигрантов / Фото Unsplash

Белорусы, украинцы и российские беглецы

Еще во время протестов в 2020 году десятки тысяч белорусов покинули свою родину и переехали в том числе в Варшаву.

После полномасштабного вторжения около миллиона украинцев нашли убежище в Польше. По статистике, сейчас около 8% населения государства – украинцы. Большая часть из них – беженцы из восточных регионов Украины, всю жизнь разговаривавшие преимущественно на русском. Они учат польский язык, некоторые пытаются переходить на украинский. Но признаются, что им это дается непросто.

Никто никогда не говорил мне здесь ничего агрессивного из-за моего языка, но, конечно, мне немного некомфортно говорить по-русски. В магазинах я пытаюсь разговаривать на польском, на работе я часто говорю на украинском, но с семьей и друзьями общаюсь на русском,

– рассказывает украинка Марина из Запорожья, которая сейчас работает в Варшаве мастером маникюра.

Также в Варшаве становится все больше и больше трудовых мигрантов из бывших советских стран Центральной Азии. Они устраиваются водителями такси или курьерами и также общаются на русском.

Варшава похожа на Москву. Это как маленький Советский Союз, где все национальности разговаривают между собой на русском,

– говорит Сулимджон из Таджикистана, работающий таксистом в Варшаве с марта.

Русский язык, звучащий от украинцев, часто вызывает негативную реакцию поляков. Они не понимают, как можно говорить на языке страны-агрессора. Весенний социологический опрос показал, что отношение поляков к украинцам становится менее позитивным, когда они слышат от них русскую речь.