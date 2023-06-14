Сезонная работа в Польше: сколько можно заработать и в каких отраслях
Источник:businessinsider.com.pl
Не все иностранцы проживают в Польше на постоянной основе, поэтому и работу выбирают разную, в частности, не по долгосрочному контракту. Большинство устраивается на сезонные работы, по окончании которых возвращаются домой.
Сезонная работа в Польше
Уже в мае рынок труда заполнили вакансии в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве – здесь работников ждут больше всего. Эксперты определили, сколько в 2023 году предлагают работодатели на сезонной работе в Польше.
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К примеру, согласно анализу, продавец в магазине сможет заработать от 18 до 22 злотых в час. Чуть больше (до 24 злотых в час) можно заработать на пляжах. Официанты могут заработать так же, но в этом случае еще можно рассчитывать на чаевые. Наибольшую зарплату выплачивают инструктором по серфингу – вплоть до 50 злотых в час.
В общем рейтинг зарплат на сезонных работах в Польше выглядит так:
- Инструктор по серфингу – от 25 до 50 злотых в час;
- Работник на строительстве – от 20 до 35 злотых в час;
- Аниматор/ка – от 20 до 28 злотых в час;
- Работник в сельском хозяйстве – от 18 до 25 злотых в час;
- Работник в области выращивания сельхозкультур – от 18 до 25 злотых в час;
- Опекун/ка для детей (няня) – от 18 до 25 злотых в час;
- Работник на музыкальных фестивалях – от 18 до 25 злотых в час;
- Работник малой гастрономии – от 18 до 25 злотых в час;
- Работник в отеле/центре отдыха – от 18 до 24,5 злотых в час;
- Официант/ка – от 18 до 24 злотых в час;
- Работник на пляже – от 18 до 24 злотых в час;
- Работник сезонный в магазине – от 18 до 22 злотых в час.
В Германии не хватает рабочей силы
Государство закрывает эту потребность благодаря работникам из других стран. В их числе и украинцы. Рабочий кризис уже повлиял на 1/6 часть всех профессий в стране.
В каких отраслях в Германии острейший дефицит кадров и на какие вакансии стоит обратить внимание украинцам – читайте по ссылке.