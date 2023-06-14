Сезонная работа в Польше: сколько можно заработать и в каких отраслях

Не все иностранцы проживают в Польше на постоянной основе, поэтому и работу выбирают разную, в частности, не по долгосрочному контракту. Большинство устраивается на сезонные работы, по окончании которых возвращаются домой.

Сезонная работа в Польше

Уже в мае рынок труда заполнили вакансии в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве – здесь работников ждут больше всего. Эксперты определили, сколько в 2023 году предлагают работодатели на сезонной работе в Польше.

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