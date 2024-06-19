До 300 злотых: украинцам рассказали, за что гарантированно оштрафуют в Польше

С наступлением теплого сезона многие выбирают самокаты как развлечение и способ передвигаться по городу. Однако в Польше с этим следует быть максимально осторожными. Если не знать правил, можно получить солидный штраф.

Стоит заметить, что некоторые люди воспринимают правила езды на самокате как нечто несерьезное, чего не обязательно придерживаться. Это же не автомобиль. Однако при нарушении норм безопасности и на самокате можно создать угрожающую ситуацию для себя и людей рядом.

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Что запрещено в Польше при катании на самокате

Если в районе, где человек едет на самокате, нет велодорожек и приходится двигаться по проезжей части, скорость не должна превышать 30 километров в час. Кроме того, запрещено:

перевозить другого человека (о романтических катаниях вдвоем на одном самокате лучше сразу забыть);

ехать с домашним любимцем;

перевозить груз;

максимально приближаться к другим участникам движения;

одновременно убирать обе руки с руля.



За нарушение правил во время езды на самокате можно получить штраф / Unsplash

Какие штрафы предусмотрены в Польше

Если нарушаете правила езды на самокате в Польше, готовьте деньги. Потому что на территории страны действует целая система штрафов.