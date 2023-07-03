Украинцы, которые будут поступать в учебные заведения Нидерландов, будут платить больше, чем те, кто поступал в 2022 году. С чем связано повышение цены на обучение – читайте в материале.

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Повышение цены для студентов в Нидерландах

В 2022 году украинские студенты, которые поступали в университеты и колледжи Нидерландов, платили за обучение по льготной цене. Курс в учебных заведениях для украинцев имел такую же цену, как и для граждан Нидерландов, а именно 2 209 евро.

Интересно, что эти льготы не были инициативой государства, поэтому высшие учебные заведения не получали никакой компенсации за льготное обучение украинцев. Именно потому, что большое количество колледжей и университетов больше не могут позволить себе такие расходы, планируется отмена льгот для студентов из Украины.

Уже со следующего года украинцы в Нидерландах будут учиться по полной цене как студенты из стран вне ЕС. Теперь стоимость курса будет составлять от 10 000 до 15 000 евро в год.

Отмечается, что цена на обучение для украинцев, поступивших в учебные заведения Нидерландов в 2022 году, останется льготной, что позволит студентам закончить обучение по сниженной стоимости.

Однако некоторые учебные заведения Нидерландов решили продлить льготную программу для украинских студентов. TU Eindhoven – один из университетов, где украинцы и дальше будут платить за обучение пониженную цену на уровне с голландцами.

Обратите внимание: некоторые страны Европы усложняют пребывание беженцев: сокращаются выплаты, не хватает жилья и работы. Но у многих украинцев до сих пор нет возможности вернуться, поэтому возникает вопрос изменения страны для убежища. Впрочем, все же есть европейские государства, которые до сих пор принимают украинцев. Где сейчас можно получить временную защиту в Европе повторно читайте в материале.