Украинцев в Ирландии поселят в знаменитом историческом здании: что об этом известно

В Ирландии находится большое количество украинских беженцев. Из-за этого не хватает жилья, и все чаще страна предоставляет убежище в исторических зданиях.

Так, в ближайшее время украинцев должны заселить в еще один такой объект. Речь идет о бывшем монастыре в городе Килларни.

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В бывший монастырь в городе Килларни поселят украинцев

Бывший женский монастырь превращают в центр для украинских беженцев. Здание в начале года было выкуплено за 3 миллиона евро.

Трехэтажное здание монастыря с часовней имеет 26 спален, гостиную, столовую, кухню, вспомогательные помещения.

Одна из часовен бывшего монастыря / Фото independent.ie

В последние недели местные жители протестовали против открытия нового центра для беженцев из разных стран в другом месте города. В качестве аргумента звучало, что город Килларни уже переполнен людьми, которые ищут убежища.

В Департаменте интеграции сообщили, что получили предложение по размещению украинцев с временной защитой в здании бывшего монастыря. Точная дата заселения туда украинцев пока неизвестна. Пока в ней продолжаются строительные работы.

Крыша над головой в здании середины 19 века получат около 100 украинских беженцев.

Около 100 украинских беженцев поселят в бывший монастырь в Килларне / Фото independent.ie

Заметим, Ирландия сейчас принимает более 99 730 человек, ищущих убежище. Из них 73 735 человек – украинцы с временной защитой, почти 26 000 – беженцы из других стран, которые просят о международной защите.

Беженцев также заселят в исторический особняк в графстве Оффали

Ирландия пытается искать варианты жилья для украинских беженцев, несмотря на жилищный кризис в стране. Одним из таких необычных примеров стало и историческое здание с 58 спальнями в графстве Оффали. Именно туда скоро поселят украинцев.

Каждый день в отеле будет находиться администратор, который будет помогать жителям по их повседневным вопросам. При необходимости будет работать персонал по уборке. На первое время у дома будет круглосуточная охрана. Со временем ее присутствие будет уменьшено.

К слову, местные жители ирландского городка Клара недавно устроили протест. Они требовали не заселять сотни мужчин-беженцев в исторический дом Inchmore House. После митинга департамент интеграции заявил, что в имении поселятся беглецы от войны в Украине. Какие условия их там ждут – читайте по ссылке.