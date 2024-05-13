Смогут ли украинцы оставаться в Германии: Шольц дал окончательный ответ

Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство могут остаться в Германии. В то же время есть нюанс: для этого им нужно найти работу.

Канцлер Германии отметил, что право украинцев на проживание в Германии не ставят под сомнение. В то же время самый легкий путь к безопасности проживания – найти работу.

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Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делает, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда,

– подчеркнул Шольц.

Как найти работу в Германии

По состоянию на май 2024 года ЕС собирается продлить статус временной защиты для украинцев. Сейчас на территории его стран приют нашли миллионы взрослых и детей из Украины.

Все страны ЕС заинтересованы в том, чтобы украинцы интегрировались в их рынок труда. Германия демонстрирует довольно положительный показатель по количеству трудоустроенных беженцев. Работу можно найти даже без знания языка. Однако тогда придется работать физически и согласиться на более низкую зарплату.

Украинцам рекомендуют искать работу в крупных городах Германии. Это – значительно увеличивает шансы найти релевантные вакансии. В частности, наибольшие возможности дает Мюнхен. Кроме того, хорошие показатели демонстрируют Гамбург и Берлин.