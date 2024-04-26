Беженцы назвали главную проблему в Германии

Германия остается одной из самых популярных стран среди беженцев. Она приняла более миллиона украинцев. Некоторые районы уже отказываются принимать людей, потому что не имеют, куда их заселить.

Когда украинцы только прибывают в Германию, они живут в коллективных центрах. Впоследствии люди имеют право получить социальное жилье.

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В то же время все больше и чаще люди продолжают жить в совместном жилье. Местные власти признают эту проблему. Детали рассказал Мартин Швайнсбург – председатель окружного совета Тюрингии.

У нас есть проблема с социальным жильем. И еще у нас есть большая проблема с готовностью арендодателей сдавать квартиры. Скажу честно: мы просто не можем это делать,

– подчеркнул Швайнсбург.

Аналогичную проблему имеет и Саксония. Квартир людям не хватает. Поэтому они продолжают жить в социальном жилье. Местные власти признает, что это – не выход, людям стоит предоставить квартиры.

Какова ситуация с приездом беженцев сейчас

В Саксонии заявили, что сейчас наплыв беженцев, конечно, меньше, чем в 2022 году. В то же время немецкие власти не исключают новой волны прибытия украинцев. Арендодателей просят сдавать квартиры в аренду беженцам.

Стоит заметить, что Германия продолжит предоставлять убежище украинцам, которые спасаются от войны. Страна продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свою свободу.