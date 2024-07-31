Немецкий регион признали самым красивым в Европе

Германия – одна из самых интересных европейских стран для туризма. Она сочетает очень разнообразные прекрасные города, а также фантастические пейзажи. Федеральную землю Саксонию вообще признали самым красивым местом в Европе.

Саксония расположена на Востоке Германии. Она славится своим национальным парком Саксонская Швейцария, Галереей старых мастеров в Дрездене и фантастическими рождественскими ярмарками.

Обратите внимание Можно отдохнуть менее чем за 100 евро: туристка назвала самый дешевый город Европы

Дрезден – найденный клад

Дрездену – по меньшей мере 800 лет. В то же время в ХХ веке город был фактически стерт с лица земли. К счастью, его удалось отстроить, и сегодня мы можем свободно любоваться величественными зданиями из потемневшего песчаника.

Местная Галерея старых мастеров входит в список лучших музеев Европы. Именно там можно посмотреть в глаза Сикстинской Мадонне Рафаэля. Также, находясь в Дрездене, стоит выделить время, чтобы осмотреть:

архитектурный комплекс Цвингер;

Дворец-резиденцию;

Хофкирхе (самую большую святыню региона).



В Дрездене хочется потеряться / Unsplash

На знакомство с Дрезденом стоит выделить не менее 2 дней. Кроме того, если планируете провести в Саксонии отпуск, must vivit:

Саксонскую Швейцарию – прекрасный национальный парк, местные горы – часть Эльбских песчаниковых гор; изюминкой является Бастай);

Мейсен (фарфоровый городок).



Саксонская Швейцария – самая прекрасная осенью / Unsplash