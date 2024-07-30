Эм рассказала, что найти дешевые билеты на самолет – еще тот квест. Она постоянно находится в поиске, используя различные программы. Так, конце концов, Эм удалось найти билеты из Манчестера (Великобритания) в Гданьск всего за 44 евро с человека в обе стороны.

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Кроме того, Эм удалось найти довольно бюджетный хостел. В целом выходные обошлись ей в чуть менее 100 евро. Эм призналась, что – просто в восторге от Гданьска. Город поразил своей старинной сказочной атмосферой.



Вайб Гданьска впечатляет / Unsplash

Всем, кто хочет посетить Гданьск, Эм посоветовала отправиться на прогулку на кораблике, прогуляться по старому городу и покататься на велосипедах. Кроме того, если есть время, стоит поехать в Словинский национальный парк, где расположены фантастические песчаные дюны.

Также электричкой всего за 20 минут можно доехать до города Сопот. Он славится красивыми морскими пейзажами и комфортными пляжами.

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