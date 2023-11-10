Работа в Чехии без знания языка: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Чешская Республика выделяется среди других европейских стран одним из самых высоких показателей занятости украинцев. 117 тысяч трудоспособных беженцев нашли работу в стране.

Многие украинцы не знают чешского, но и без знания языка им предлагают работу. Менеджер международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко рассказала, какие вакансии и зарплаты доступны для украинцев без знания языка в Чехии, сообщает 24 канал.

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Работа в Чехии без знания языка

В Чешской Республике производство потребительских товаров, логистика и автомобильная промышленность являются ведущими секторами. Благодаря своему географическому положению, страна является ключевым центром, соединяющим Западную и Восточную Европу для таких крупных логистических операторов, как DHL.

Поэтому в стране много вакансий именно в области логистики и складирования – грузчиков, операторов, где нужно укомплектовывать и упаковывать различные посылки,

– отмечает Нестеренко.

Автомобильная промышленность заняла второе место по популярности рабочих мест. В стране размещено несколько заводов, занимающихся серийным производством деталей для известных автогигантов по всему миру.

Какие зарплаты?

Зарплата на работе без знания языка и опыта составляет – 25 – 35 000 чешских крон на руки (40 – 55 000 гривен).

Также часто можно получить дополнительные деньги за работу в выходные или ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше. К примеру, оператор на складе DHL, обслуживающий интернет-гигант Amazon, получает 27 тысяч чешских крон на руки (42,3 тысячи гривен).

Какие зарплаты предлагают украинцам в Чехии / Фото UnSplash

Кроме того, у работников есть оплачиваемый отпуск. Если его не использовать, то перед увольнением человек получает компенсацию, фактически еще одну зарплату.

К слову, в Чехии работодатели обычно предоставляют жилье бесплатно. А еще часто выдают купоны на питание.

Украинцы в Чехии массово открывают свое дело

В 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Практически каждый десятый из них имеет украинское гражданство. До войны годовое количество украинцев, открывавших бизнес в стране, составляло 1-2%. Однако к концу третьего квартала текущего года цифры резко возросли до 4 904 человек, учредивших собственные предприятия. Это означает, что в среднем ежемесячно открывается около 545 новых предприятий.

Что касается сфер деятельности, то больше всего ФЛП открыли в строительстве и перерабатывающей промышленности.

В Чехии самый низкий уровень безработицы

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равняется 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС.