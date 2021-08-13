Как украинцы в Техасе планируют праздновать День Независимости: программа мероприятий

К 30-летию с дня провозглашения Украины независимым государством готовятся представители диаспоры во всех уголках мира. Даже за дальним океаном, в Техасе, планируют тематические выставки и концерты.

На торжественное празднование приглашают в городе Сан-Антонио. Это административный центр округа Беар, Медина и Комал в центральной части штата Техас.

Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Программа празднования

По случаю годовщины Дня Независимости Украины в Сан-Антонио состоятся различные мероприятия, касающиеся украинской тематики.

В частности, в городе пройдет показ старинной украинской одежды конца XIX – начала XX века. Зрители смогут увидеть уникальные вышитые вещи, аутентичные украшения, головные уборы и обувь. На подиуме будут представлены предметы гардероба из разных этнографических регионов Украины. Также состоится демонстрация частных коллекции Natalka Sturgill и бренда "Збираниця".

В программе празднования указана и фотовыставка проекту Ukrainian San Antonio под названием "Родительской Дом. Homestea".

Уникальность данного проекту заключается в том, что на его фотографиях можно ознакомиться как со старинными строями, так и с особенностями строения домов и архаичными предметами быта украинцев,

– отмечают организаторы события.

Также в техасском городе общину развлечет танцевальный ансамбль "Радуга".

Не обойдется и без традиционных песен, вкусной еды и розыгрышей.

Праздничные мероприятия пройдут 21 августа. Билеты можно приобрести в фейсбуке.

Программа праздника по случаю годовщины со дня Независимости Украины / Фото фейсбук Ukrainian Vintage Fashion Show. The 30th Anniversary of Ukraine's Independence