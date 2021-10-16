Украинцы стали лидерами по количеству полученных разрешений на жительство в ЕС

Впервые с 2013 года уменьшилось количество выданных разрешений на проживание в ЕС. При этом наибольший процент таких разрешений в прошлом году в Европе было выдано именно гражданам Украины.

Об этом говорится в статистике Eurostat. Выдавала разрешения на жительство в ЕС украинцам в основном Польша.

Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

Подробнее о количестве выданных разрешений на жительство в ЕС

Количество лиц, получивших виды на жительство в ЕС впервые с 2013 года сократилась на 24%. Так, в 2020 году около 2,2 миллиона граждан стран из-за пределов Евросоюза получили возможность легального проживания в ЕС.

Больше всего разрешений было выдано украинцам – 601,2 тысячи. Этот рейтинг граждане Украины возглавляют уже в пятый раз. Интересно, что 488,9 тысячи разрешений на проживание украинцам предоставила Польша.

Следующими по количеству полученных разрешений стали граждане Марокко – 123,4 тысячи. Чаще всего виды на жительство марокканцам выдавала Испания.

Замыкают тройку лидеров индусы с показателем 78,3 тысячи разрешений. Вид на жительство они преимущественно получали в Германии.