В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев: названы сроки

Будапештский транспортный центр продлил бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины. Так, украинцы смогут пользоваться им бесплатно до 31 декабря 2023 года.

Украинцы смогут и дальше бесплатно ездить транспортом в Будапеште

По инициативе муниципалитета Будапешта бесплатный проезд по-прежнему будет осуществляться при предъявлении украинского документа, который может быть использован для идентификации личности.

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Будапештский транспортный центр продолжил бесплатный проезд для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Бесплатная услуга, которая была введена 4 марта 2022 года продлено до 31 декабря 2023 года.

Услуга доступна для беженцев при наличии официального украинского проездного документа:

украинский заграничный или внутренний паспорт;

вид на жительство в Украине;

украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.

Документы, дающие право на безвозмездный проезд, будут по-прежнему приниматься на рейсах BKK, за исключением:

аэропортового экспресса 100E;

фуникулера;

ностальгических рейсов;

катеров;

HÉV за пределы Будапешта;

"синих" автобусов за пределы Будапешта.

Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.

Компания также просит своих клиентов оказывать помощь беженцам, пользующимся услугами BKK.

Украинцы продолжают ехать в Европу

В странах ЕС под временной защитой находятся 4,07 миллиона беженцев из Украины. Евростат обнародовал свежие данные за июнь. В июне количество украинских беженцев, выехавших в страны Европы из-за войны, возросло почти на 46 тысяч человек. По статистике, за последний месяц больше всего украинцев прибыло в Германию, Чехию и Ирландию.

Среди стран-членов ЕС больше украинцев приняла Германия – она предоставила убежища 1 133 420 украинцам. Это 28% всех просителей убежища из Украины. Польша на втором месте. Страна приняла 977 740 человек, а это 24% всех. Далее следует Чехия, приютившая 349 140 украинцев, то есть 9% от общего количества беженцев.

По состоянию на 30 июня 2023 среди украинцев, которые получили временную защиту в ЕС: 46,6% –женщины, 34,4% –дети, 19% –мужчины.