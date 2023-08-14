Українці зможуть і далі безплатно їздити транспортом в Будапешті

За ініціативи муніципалітету Будапешта безплатний проїзд, як і раніше, здійснюватиметься за умови пред'явлення українського документа, який може бути використаний для ідентифікації особи.

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Будапештський транспортний центр продовжив безплатний проїзд для громадян України, які були змушені покинути свої домівки через війну. Безплатну послугу, яка була запроваджена 4 березня 2022 року продовжено до 31 грудня 2023 року.

Послуга доступна для біженців за умови наявності офіційного українського проїзного документа:

український закордонний або внутрішній паспорт;

дозвіл на проживання в Україні;

український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

Документи, що дають право на безоплатний проїзд будуть, як і раніше прийматися на рейсах BKK, за винятком:

аеропортового експреса 100E;

фунікулера;

ностальгічних рейсів;

катерів;

HÉV за межі Будапешта;

"синіх" автобусів за межі Будапешта.

Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.

Компанія також просить своїх клієнтів надавати допомогу біженцям, які користуються послугами BKK.

Українці продовжують їхати до Європи

У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4,07 мільйона біженців з України. Євростат оприлюднив свіжі дані за червень. У червні кількість українських біженців, які виїхали до країн Європи через війну, зросла майже на 46 тисяч осіб. За статистикою, за останній місяць найбільше українців прибуло до Німеччини, Чехії та Ірландії.

Серед країн-членів ЄС найбільше українців прийняла Німеччина – вона надала прихисток 1 133 420 українцям. Це 28% від всіх прохачів притулку з України. Польща на другому місці. Країна прийняла 977 740 осіб, а це 24% від усіх. Далі йде Чехія, яка прихистила 349 140 українців, тобто 9% від загальної кількості біженців.