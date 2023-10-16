Директора гостиницы в Британии уволили из-за жалоб украинцев: что произошло

Украинские беженцы, проживавшие в отеле Strathspey в Шотландии, пожаловались на плохие условия. В результате, директора заведения уволили.

Иена Миллера, директора шотландской гостиницы, которая принимает украинских беженцев, внезапно уволили с должности. Это произошло из-за многочисленных жалоб украинцев. Какие проблемы были с условиями в отеле и какие нарушения там обнаружили читайте дальше.

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Проблемы в шотландском отеле

Украинцы, размещенные в шотландской гостинице Strathspey в августе 2022 года, жаловались на плохие условия проживания. Больше всего сетовали на: некачественное питание, вредителей в номерах, сломанные лифты и проблемы с доступом к интернету.

Об этих трудностях начала писать местная печать. Съемочная группа зафиксировала, что 85 номеров в Strathspey остались без обслуживания: не меняли ни полотенца, ни белье.

После огласки директора гостиницы Иена Миллера, который имел очень достойную зарплату (120 тысяч фунтов в год), уволили. Руководство сети обвинило его в ущербе репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении с должности, но его отклонили.

Украинцы не в первый раз жалуются на условия проживания

Недавно в ирландской прессепоявились материалы о неудовлетворительных условиях, в которых живут украинские беженцы в палаточном городке в Страдбалли. Это жилье должно было стать временным, но за неимением постоянных мест в Ирландии украинцы задерживались в палатках дольше, чем планировалось.

Беженцы жаловались на плохие условия: из-за дождей в палатках образовывались лужи, там было холодно и сыро. Жить под открытым небом сложнее всего детям: они постоянно болели.

Но, в конце концов, правительство Ирландии решило этот проблемный вопрос. Контракт с палаточным городком в Страдбалли не продлили, а украинцев переселяют. Теперь вновь прибывших беженцев сперва будут селить в выставочный центр в городе Килдер. Украинцев там будут принимать с ноября и уже обустраивают все необходимое для комфортной жизни.

Еще одна неприятная ситуация сложилась в Познани. Там украинцы жаловались на плохое питание и антисанитарию. Это повлекло за собой ряд проверок, после которых от владельца заведения требовали улучшить условия.