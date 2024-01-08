Украинские беженцы лишатся выплаты на жилье в Шотландии: что будет дальше

В прошлом году местные власти получили 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на краткосрочное размещение беженцев. Но это финансирование больше предоставлять не будут.

За несколько дней до Рождества правительство Шотландии сообщило местным органам власти, что финансирование помощи украинцам продолжать не будут. Поэтому мэрии шотландских городов заявили, что прекращают оплачивать гостиницы, в которых проживают украинцы.

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Что будет с финансированием жилья для беженцев

Этот шаг подвергли резкой критике некоторые депутаты. Они возмутились решением премьер-министра Шотландии Хамзы Юсафа.

Было бы предательством, если бы Шотландская национальная партия не смогла оправдать свою высокую риторику с первых дней этого кризиса и нарушила свои обещания, данные тем, кто бежит от этой ужасной войны,

– заявил депутат от Лейбористской партии Марк Гриффин.

Украинцев принимают в Шотландии по программе "суперспонсора", то есть беженцы могли бесплатно проживать в гостиницах и на круизных лайнерах. Только в ноябре по этой схеме в страну въехали 17 463 человека. Но местный бизнес (например, гостиницы) начали жаловаться, что государство игнорирует свои обязательства и не платит за проживание украинцев.

Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон также обвинил правительство в недостаточной поддержке беженцев из Украины. Мол, руководящая партия получила пресрелиз и фотосессию, поэтому их больше не волнует забота о переселенцах из Украины.

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф еще летом обещал украинцам сделать все возможное, чтобы они и дальше имели жилье.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы у вас был дом в Шотландии до тех пор пока он вам понадобится. И мы благодарны за вклад, который вы вносите в развитие общин по всей стране. Шотландия продолжит поддерживать Украину, пока вы боретесь за свое будущее как свободной, независимой европейской нации,

– заявил он в своей речи.

Напомним, сейчас сотни украинцев теряют спонсоров в Великобритании. Жители королевства не желают продолжать принимать в своих домах беженцев. Какая ситуация с жильем для украинцев в Британии – читайте в материале.