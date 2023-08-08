Кто из украинцев планирует остаться в Польше и от чего это зависит: результаты опроса

Причины оставаться за границей очень разнятся в зависимости от возрастных групп. Молодежь часто планирует задержаться на год и дольше, а старшие люди – спешат вернуться домой.

Кто из украинцев планирует остаться в Польше исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Посмотрим на результаты исследования поподробнее.

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Молодежь больше склоняется остаться в Польше

Сейчас в стране проживает около 3 миллионов украинцев, прибывших до и после полномасштабного вторжения. И половина из них планируют остаться. В исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" эксперты сравнили портреты украинцев – тех, кто планирует остаться в Польше минимум на год и тех, кто хочет вернуться в Украину.

Средний возраст беженцев, планирующих задержаться в соседней стране – 34,3 года. А тех, кто планирует вернуться в Украину чуть больше – 38,2 года.

В целом намерения беженцев таковы:

18 – 25 лет: 21% хотят остаться в Польше, а 12% – вернуться в Украину;

26 – 35 лет: 26% намерены остаться, а 36% – вернуться в Украину;

36 – 45 лет: на 13% больше граждан Украины намерены остаться в Польше, чем хотят вернуться домой;

от 45 лет: хотят остаться в Польше 5%, а вернуться домой 12%.

По данным опроса, 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% – по специальности, а большая часть – 52% – выполняют работу ниже своей квалификации.

Среди украинских беженцев, которые намерены остаться в Польше, больше всего выходцев с севера (33%), юга (28%) и центра Украины (19%).

В первые месяцы войны именно с севера, центра и юга выезжало больше всего украинцев в Польшу. Сейчас северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращаются домой или ждут момента окончания войны, чтобы вернуться,

– объяснила руководитель отдела легализации платформы EWL Мария Кузенко.

После освобождения Херсона в прошлом году наблюдалась тенденция, когда украинцы возвращались в южные регионы. Но сейчас беженцы снова не спешат этого делать: часть этих территорий остается под российской оккупацией или под постоянными обстрелами.