Украинцам в Польше отменяют статус UKR: почему и что делать

Украинцы, получившие в Польше статус UKR (PESEL), все чаще сталкиваются с его аннулированием. Обычно об этом становится известно при въезде в Польшу или обращении в учреждения.

Узнайте подробнее, кто и по какой причине может утратить этот статус, а также как его восстановить.

Заметьте Украинцев в Польше предупредили о мошенничестве с номерами PESEL

Единственным основанием для отмены статуса UKR (PESEL) является статья 11 пункт 2 "Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", если лицо выезжает с территории Республики Польша на срок свыше 1 месяца,

– объясняют в украинском посольстве.

Все другие основания для отмены такого статуса неправомерны.

Аннулировали статус UKR (PESEL): что делать

Если лишение статуса произошло, в посольстве рекомендуют украинцам обращаться в местные администрации (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), которые заботятся о выдаче этого статуса с просьбой о его восстановлении.

В случае отказа – гражданина Украины направляют в Пограничную службу (Straż Graniczna), или же можно обращаться в региональные управления по делам иностранцев (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), или в Управление по делам иностранцев в городе Варшава.

Для выяснения вопроса можно звонить по горячим линиям:

горячая линия отдела по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления в Варшаве: +48 (22) 695 67 73;

горячая линия Управления по делам иностранцев в городе Варшава: +48 47 721 75 75.

Кстати, вместе с отменой статуса UKR украинцы теряют льготы и право на социальные выплаты. Самостоятельно проверить свой статус в реестре PESEL можно по ссылке.